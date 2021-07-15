Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом
Фото: Венгрия разрешила транзит для украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство страны включило железную дорогу в транзитные маршруты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.
По его словам, министр неделю назад достиг соответствующей договоренности со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - написал Кулеба в Twitter.
Напомним, "Укрзализныця" возобновила курсирование международных рейсов, в частности в Австрию, однако украинские туристы не могли им воспользоваться из-за запрета транзита через Венгрию.