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Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом

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Четверг 15 июля 2021 15:05
Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом Фото: Венгрия разрешила транзит для украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Венгрия разрешила транзит в Австрию для украинцев, путешествующих поездом. Правительство страны включило железную дорогу в транзитные маршруты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Украины Дмитрия Кулебу.

По его словам, министр неделю назад достиг соответствующей договоренности со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Правительство Венгрии выполнило договоренность и включило железную дорогу в транзитные маршруты. Как раз когда восстанавливается действие безвиза. Расширяем свободу путешествий украинцев", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним, "Укрзализныця" возобновила курсирование международных рейсов, в частности в Австрию, однако украинские туристы не могли им воспользоваться из-за запрета транзита через Венгрию.

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