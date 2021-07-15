Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом
Фото: Угорщина дозволила транзит для українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Угорщина дозволила транзит до Австрії для українців, які подорожують потягом. Уряд країни включив залізницю до транзитних маршрутів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС України Дмитра Кулебу.
За його словами, міністр тиждень тому досягнувм відповідної домовленості зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.
"Уряд Угорщини виконав домовленість і включив залізницю до транзитних маршрутів. Якраз коли відновлюється дія безвізу. Розширюємо свободу подорожей українців", - написав Кулеба у Twitter.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" відновила курсування міжнародних рейсів, зокрема до Австрії, однак українські туристи не могли ним скористатися через заборону транзиту через Угорщину.