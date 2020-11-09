Венгрия расширит комендантский час и закроет рестораны

Венгрия закроет общеобразовательные школы, университеты и рестораны и планирует ввести расширенный ночной комендантский час. Причиной стал рост новых случаев коронавируса.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает венгерское издание 444.hu.

Орбан сказал, если парламент утвердит во вторник чрезвычайные полномочия правительства, то новые ограничения будут введены на следующие 30 дней. Большинство в венгерском парламенте составляет партия Орбана.

Правительство Венгрии планирует ввести комендантский час с 20:00 до 5:00. Рестораны закроются для посетителей, возможна только доставка еды.

Магазины и парикмахерские должны закрыться в 19:00. Тренажерные залы, крытые бассейны, музеи, театры, зоопарки - не будут работать.

Обучение в высших учебных заведениях будет проходить только дистанционно, то же касается обучения в школах для учеников-старшеклассников.

Ясли, детские сады и некоторые школы останутся открытыми для детей младше 14 лет.

Напомним, ЕС допускает ограниченную закупку Венгрией российской вакцины от COVID-19.

Ранее сообщалось, что Венгрия готова купить российскую вакцину от COVID-19, но Брюссель пригрозил ей мерами.