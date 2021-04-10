Венгрия после протестов на месяц отложила открытие школ

Орбан объявил, что ученики средней школы будут сдавать только письменные экзамены. Полные правила будут опубликованы позже.

Глава правительства ожидает, что к 19 апреля 3,5 миллиона из 10 миллионов жителей Венгрии будут вакцинированы по крайней мере, одной дозой вакцины, что потом позволит ослабить ограничения.

Накануне стало известно, что предприятия и службы Венгрии вновь откроются после локдауна. Причиной этого решения стало то, что в стране вакцинировано от коронавируса более четверти из 10 миллионов населения.

Ранее Орбан назвал локдаун неэффективным методом борьбы с пандемией COVID-19.

РБК-Украина писало, что в Венгрии наблюдается очень сложная ситуация с коронавирусом. Венгерские больницы переполнены больными, а на днях в стране прозвучал призыв к добровольцам присоединиться к медикам в северо-западных регионах.