UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Венгрия может начать оплачивать поставки российского газа в рублях, - МИД

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в мае будет осуществлен платеж "Газпрому" за поставки российского газа в страну. Решение по этому платежу в рублях в настоящее время прорабатывается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отвечая на вопрос о том, может ли Венгрия платить в рублях за импорт российского газа, Сийярто сказал журналистам:

"Наше первое платежное обязательство должно быть выполнено в конце мая. Существует техническое решение, которое позволит нам платить за использованный газ, и технические детали этого решения в настоящее время прорабатываются".

Однако министр не сообщил дальнейших подробностей.

Ранее страны "Большой семерки" отказались платить рублями за российский газ. В свою очередь ряд стран во главе с Германией сослались на условия контракта, которыми предусмотрена оплата в долларах или евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВенгрияРоссийская ФедерацияКурс рубля