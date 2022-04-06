Венгрия может начать оплачивать поставки российского газа в рублях, - МИД
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в мае будет осуществлен платеж "Газпрому" за поставки российского газа в страну. Решение по этому платежу в рублях в настоящее время прорабатывается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Отвечая на вопрос о том, может ли Венгрия платить в рублях за импорт российского газа, Сийярто сказал журналистам:
"Наше первое платежное обязательство должно быть выполнено в конце мая. Существует техническое решение, которое позволит нам платить за использованный газ, и технические детали этого решения в настоящее время прорабатываются".
Однако министр не сообщил дальнейших подробностей.
Ранее страны "Большой семерки" отказались платить рублями за российский газ. В свою очередь ряд стран во главе с Германией сослались на условия контракта, которыми предусмотрена оплата в долларах или евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.