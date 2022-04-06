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Угорщина може почати оплачувати поставки російського газу в рублях, - МЗС

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Будапешт, Середа 06 квітня 2022 13:51
Угорщина може почати оплачувати поставки російського газу в рублях, - МЗС Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у травні буде здійснено платіж "Газпрому" за постачання російського газу в країну. Рішення по цьому платежу в рублях в даний час опрацьовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на питання про те, чи може Угорщина платити в рублях за імпорт російського газу, Сійярто сказав журналістам:

"Наше перше платіжне зобов'язання має бути виконане наприкінці травня. Існує технічне рішення, яке дозволить нам платити за використаний газ, і технічні деталі цього рішення в цей час опрацьовуються".

Однак міністр не повідомив подальших подробиць.

Раніше країни "Великої сімки" відмовилися платити рублями за російський газ. У свою чергу ряд країн на чолі з Німеччиною послалися на умови контракту, якими передбачена оплата в доларах або євро.

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