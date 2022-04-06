Угорщина може почати оплачувати поставки російського газу в рублях, - МЗС

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у травні буде здійснено платіж "Газпрому" за постачання російського газу в країну. Рішення по цьому платежу в рублях в даний час опрацьовується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Відповідаючи на питання про те, чи може Угорщина платити в рублях за імпорт російського газу, Сійярто сказав журналістам:

"Наше перше платіжне зобов'язання має бути виконане наприкінці травня. Існує технічне рішення, яке дозволить нам платити за використаний газ, і технічні деталі цього рішення в цей час опрацьовуються".

Однак міністр не повідомив подальших подробиць.