В Венгрии более тысячи медсестер вышли на протесты: требуют повышения зарплаты

В Венгрии больше тысячи медсестер вышли на акцию протеста в Будапеште. Они требовали повышения зарплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Медсестры в белых футболках и с белыми воздушными шарами собрались на центральной площади Будапешта, чтобы провести акцию за повышения зарплат. Многие их них добирались из-за пределов столицы.

Эксперты в области здравоохранения говорят, что после снятия ограничений на поездки страна может столкнуться с огромной нехваткой медиков, которые могут уехать работать за границу.

Председатель Палаты венгерских специалистов в области здравоохранения Золтан Балог, говорит, что ежегодно из Венгрии уезжает около 400-500 медсестер и более 1000 медсестер собираются покинуть Венгрию.

"Мы - профессионалы среднего звена, о которых всегда забывают, когда повышают зарплату", - сказала медсестра Иболя Пинтер Гал.

Протесты медсестер в Венгрии возникли поскольку правительство забывает повысить зарплату медикам. К примеру, в прошлом году прибавку к зарплате получили врачи, а о медиках младшего звена забыли.