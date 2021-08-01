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В Угорщині більше тисячі медсестер вийшли на протести: вимагають підвищення зарплати

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Угорщина, Неділя 01 серпня 2021 06:47
В Угорщині більше тисячі медсестер вийшли на протести: вимагають підвищення зарплати Фото: в Угорщині медсестри вийшли на протест (youtube.com/Radio Free Europe)
Автор: Наталья Скороход

В Угорщині більше тисячі медсестер вийшли на акцію протесту в Будапешті. Вони вимагали підвищення зарплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Медсестри в білих футболках і з білими повітряними кулями зібралися на центральній площі Будапешта, щоб провести акцію за підвищення зарплат. Багато з них добиралися з-за меж столиці.

Експерти в галузі охорони здоров'я кажуть, що після зняття обмежень на поїздки країна може зіткнутися з величезною нестачею медиків, які можуть виїхати працювати за кордон.

Голова Палати угорських фахівців в галузі охорони здоров'я Золтан Балог, каже, що щорічно з Угорщині їде близько 400-500 медсестер і понад 1000 медсестер збираються покинути Угорщину.

"Ми - професіонали середньої ланки, про яких завжди забувають, коли підвищують зарплату", - сказала медсестра Іболя Пінтер Гал.

Протести медсестер в Угорщині виникли оскільки уряд забуває підвищити зарплату медикам. Наприклад, минулого року надбавку до зарплати отримали лікарі, а про медиків молодшої ланки забули.

Раніше повідомлялося, що Угорщина вводить обов'язкову вакцинацію для медичних працівників. Таке рішення прийняв уряд для боротьби з коронавірусом.

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