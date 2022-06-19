В Венгрии похвастались бесперебойным газоснабжением из России

"Когда появились новости о том, что "Газпром" прекратит поставки в некоторые страны, я поговорил с генеральным директором компании и вице-премьером России по энергоснабжению, которые заверили, что они выполнят свои контрактные обязательства перед Венгрией", - сказал министр иностранных дел Петер Сийярто.

При этом глава МИД Венгрии добавил, что "как и многие другие западноевропейские компании, MVM платит за природный газ так, как этого требует поставщик".

По его информации, Венгрия имеет долгосрочный контракт на закупку газа с "Газпромом" сроком на 15 лет.

Поставки природного газа в Венгрию и энергоснабжение страны в целом полностью обеспечены.

"Природный газ и сырая нефть также поступали ежедневно на договорной, плановой, бесперебойной и бесперебойной основе", - сказал Сийярто.