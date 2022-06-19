UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Венгрии похвастались бесперебойным газоснабжением из России

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr.by/us/of state)
Автор: Евгений Прокопенко

В России пообещали и в дальнейшем обеспечивать стабильное газоснабжение в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Венгрии Петера сийярта в эфире Radio Kossuth.

"Когда появились новости о том, что "Газпром" прекратит поставки в некоторые страны, я поговорил с генеральным директором компании и вице-премьером России по энергоснабжению, которые заверили, что они выполнят свои контрактные обязательства перед Венгрией", - сказал министр иностранных дел Петер Сийярто.

При этом глава МИД Венгрии добавил, что "как и многие другие западноевропейские компании, MVM платит за природный газ так, как этого требует поставщик".

По его информации, Венгрия имеет долгосрочный контракт на закупку газа с "Газпромом" сроком на 15 лет.

Поставки природного газа в Венгрию и энергоснабжение страны в целом полностью обеспечены.

"Природный газ и сырая нефть также поступали ежедневно на договорной, плановой, бесперебойной и бесперебойной основе", - сказал Сийярто.

Напомним, Венгрия отказалась поддержать эмбарго на российскую нефть, пока ЕС не предоставит его стране финансовые гарантии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия