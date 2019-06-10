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В Венгрии обнаружили тело еще одной жертвы крушения катера

Новости » Происшествия    10.06.2019 - 11:52
В Венгрии обнаружили тело еще одной жертвы крушения катера
Фото: на месте крушения катера в Будапеште (из открытых источников)

Число погибших в инциденте с катером достигло 20

В Венгрии на реке Дунай обнаружили тело 20-го погибшего в инциденте с крушением катера 31 мая в Будапеште. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на венгерскую полицию.

По данным полиции, накануне была найдена еще одна жертва крушения экскурсионного судна в Будапеште. Таким образом, по официальным данным, число погибших достигло 20 человек, при этом 8 пассажиров до сих пор считаются пропавшими без вести.

В полиции уточнили, что тело 20-й жертвы выявили в реке в 21 километре к югу от Будапешта. Ее опознали как одного из граждан Южной Кореи, которые находились на катере Mermaid. Также сообщается, что продолжаются поиски еще семерых пассажиров и капитана.

Напомним, ранее 29 мая в Будапеште на реке Дунай, опрокинулся пассажирский прогулочный катер с 33 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. Позже стало известно, что крушение катера Mermaid произошло после столкновения с более крупным судном Viking Sigyn.

Следствие установило, что судном Viking Sigyn управлял гражданин Украины. На сегодня он арестован и является единственным подозреваемым по этому делу.

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