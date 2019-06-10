В Угорщині виявили тіло ще однієї жертви аварії катера

Фото: на місці аварії катера в Будапешті (з відкритих джерел)

Число загиблих в інциденті з катером досягло 20

В Угорщині на річці Дунай виявили тіло 20-го загиблого в інциденті з аварією катера 31 травня в Будапешті. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на угорську поліцію.

За даними поліції, напередодні була знайдена ще одна жертва аварії екскурсійного судна в Будапешті. Таким чином, за офіційними даними, число загиблих досягло 20 осіб, при цьому 8 пасажирів до цих пір вважаються зниклими без вісті.

У поліції уточнили, що тіло 20-ї жертви виявили в річці в 21 кілометрі на південь від Будапешта. Її впізнали як одного з громадян Південної Кореї, які перебували на катері Mermaid. Також повідомляється, що тривають пошуки ще сімох пасажирів і капітана.

Нагадаємо, раніше 29 травня в Будапешті на річці Дунай, перекинувся пасажирський катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Пізніше стало відомо, що аварія катера Mermaid сталася після зіткнення з іншим судном Viking Sigyn.

Слідство встановило, що судном Viking Sigyn керував громадянин України. На сьогодні він заарештований і є єдиним підозрюваним у цій справі.