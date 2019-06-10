ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Угорщині виявили тіло ще однієї жертви аварії катера

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 11:52
В Угорщині виявили тіло ще однієї жертви аварії катера
Фото: на місці аварії катера в Будапешті (з відкритих джерел)

Число загиблих в інциденті з катером досягло 20

В Угорщині на річці Дунай виявили тіло 20-го загиблого в інциденті з аварією катера 31 травня в Будапешті. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на угорську поліцію.

За даними поліції, напередодні була знайдена ще одна жертва аварії екскурсійного судна в Будапешті. Таким чином, за офіційними даними, число загиблих досягло 20 осіб, при цьому 8 пасажирів до цих пір вважаються зниклими без вісті.

У поліції уточнили, що тіло 20-ї жертви виявили в річці в 21 кілометрі на південь від Будапешта. Її впізнали як одного з громадян Південної Кореї, які перебували на катері Mermaid. Також повідомляється, що тривають пошуки ще сімох пасажирів і капітана.

Нагадаємо, раніше 29 травня в Будапешті на річці Дунай, перекинувся пасажирський катер з 33 пасажирами і двома членами екіпажу на борту. Пізніше стало відомо, що аварія катера Mermaid сталася після зіткнення з іншим судном Viking Sigyn.

Слідство встановило, що судном Viking Sigyn керував громадянин України. На сьогодні він заарештований і є єдиним підозрюваним у цій справі.

Число загиблих під час аварії катера в Будапешті наближається до 20 Аварії катера в Угорщині: українець раніше протаранив судно в Нідерландах
Новини України Будапешткатеравария
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся