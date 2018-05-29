В Угорщині ініціюють кримінальну відповідальність за допомогу нелегальним мігрантам

Зокрема, друк листівок із інформацією для шукачів притулку стане підставою для кримінальної справи

Уряд Угорщини розробив нові закони, які передбачають кримінальну відповідальність для осіб, які допомагають нелегальним мігрантам у пошуку притулку. Про це повідомляє BBC.

"Якщо цей законопроект приймуть у теперішній формі, то друк листівок із інформацією для шукачів притулку, а також пропонування їм їжі чи юридичної допомоги стане підставою для кримінального провадження", - інформує видання.

Крім того, уряд країни планує внести зміни до конституції, які унеможливлять іншим країнам Європейського союзу трансфер мігрантів до Угорщини. Даний пакет законів носить назву "Stop Soros Act".

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Західна Європа знаходиться під вторгненням мігрантів, які можуть перетворити європейців у меншість.