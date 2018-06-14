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Венгерский суд приговорил к 25 годам тюрьмы виновных в убийстве 71 беженца

НовостиОбщество    14.06.2018 - 15:47
Иллюстративное фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)
Иллюстративное фото: беженцы в Европе (facebook.com/beroeva)

26 августа 2015 года около Вены нашли грузовик с десятками тел мигрантов

Венгерский суд приговорил к 25 годам тюрьмы виновных в убийстве 71 беженца, которые задохнулись в заброшенном грузовике на австрийском шоссе. Об этом сообщает DW.

Так, венгерский суд в четверг, 14 июня, вынес приговор по резонансному делу о смерти 71 беженца, которые задохнулись в заброшенном грузовике на австрийском шоссе. Четырех членов банды, которая занималась контрабандой людей, приговорили к 25 годам тюремного заключение.

Как известно, почти три года назад, 26 августа 2015 года, за 50 километров от столицы Австрии Вены нашли грузовик с десятками тел мигрантов - 59 мужчин, восемь женщин и четверо детей. Они были выходцами из Сирии, Ирака и Афганистана.

Трагедия произошла в разгар кризиса беженцев в Европе и повлияла на позицию многих политиков относительно открытия границ для мигрантов. Европейская пресса тогда призвала власти к гуманности и выработки общей политики в отношении мигрантов.

Напомним, ранее 4 мая 2017 года прокуратура Венгрии предъявила обвинения против четырех подозреваемых в убийстве 71 беженца с требованием приговорить их к пожизненному заключению.

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Теги публикации: Венгрия, Беженцы  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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