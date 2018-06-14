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Угорський суд засудив до 25 років тюрьми винних у вбивстві 71 біженця

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 15:47
Ілюстративне фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)
Ілюстративне фото: біженці в Європі (facebook.com/beroeva)

26 серпня 2015 року біля Відня, знайшли вантажівку з десятками тіл мігрантів

Угорський суд засудив до 25 років тюрьми винних у вбивстві 71 біженця, які задихнулися у покинутій вантажівці на австрійському шосе. Про це повідомляє DW.

Так, угорський суд у четвер, 14 червня, ухвалив вирок у резонансній справі щодо смерті 71 біженця, які задихнулися у покинутій вантажівці на австрійському шосе. Чотирьох членів банди, яка займалася контрабандою людей, засудили до 25 років ув'язнення.

Як відомо, майже три роки тому, 26 серпня 2015 року, за 50 кілометрів від столиці Австрії Відня, знайшли вантажівку з десятками тіл мігрантів - 59 чоловіків, вісім жінок та четверо дітей. Вони були вихідцями із Сирії, Іраку та Афганістану.

Трагедія сталася в розпал кризи біженців в Європі та вплинула на позицію багатьох політиків щодо відкриття кордонів для мігрантів. Європейська преса тоді закликала владу до гуманності та вироблення спільної політики щодо мігрантів.

Нагадаємо, раніше 4 травня 2017 року прокуратура Угорщини висунула звинувачення проти чотирьох підозрюваних у вбивстві 71 біженця з вимогою засудити їх до довічного ув'язнення.

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Теги публікації: Угорщина, Біженці  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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