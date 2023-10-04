UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Венеції розбився автобус: загинуло понад 20 людей, серед них українці

Фото: у Венеції розбився автобус з українськими туристами (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Поблизу Венеції на півночі Італії міський автобус, який перевозив туристів злетів з дороги і загорівся. Внаслідок аварії загинула щонайменша 21 людина. Серед жертв є українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що міський автобус, який перевозив туристів до кемпінгу, злетів з дороги і впав поблизу залізничних колій у районі Местре. Стверджується, що в транспорті перебували німці та українці. 

Офіційні особи повідомили, що автомобіль впав з висоти 30 метрів на лінії електропередач і загорівся. Керівник місцевих пожежників заявив виданню Reuters, що наразі встановлені жертви – українські туристи.

"Це апокаліптична сцена. Я втратив дар мови", - написав мер Венеції Луїджі Бруньяро у Twitter.

Префект міста Мікеле Ді Барі зазначив, що автобус повністю розтрощений, пожежникам було важко дістати багато тіл. З його слів, загинула 21 людина, серед яких двоє дітей. 

Мерія Венеції повідомила, що 18 людей отримали поранення та були доставлені до найближчих лікарень, четверо з них у важкому стані.

ДТП в Італії

Наприкінці серпня, автобус з громадянами України потрапив у ДТП на півночі Італії. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, серед них діти. Тоді автобус з 30 українськими туристами повертався до України та зіштовхнувся з польською фурою з фруктами й овочами.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АварияВенеция