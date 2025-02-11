Венеція збільшує кількість днів з обмеженим доступом: що змінилося у 2025 році

Венеція продовжує боротися з негативними наслідками овертуризму, впроваджуючи нові заходи для збереження балансу між кількістю туристів і життєздатністю міста. З 2025 року кількість днів з обмеженим доступом до історичного центру збільшиться, а також буде підвищено внесок за вхід, що стосуватиметься певних категорій мандрівників.

Місцева влада Венеції, на чолі з радником з туризму Симоне Вентуріні, оголосила про запровадження нових правил на Міжнародній туристичній біржі (BIT) в Мілані. Зокрема, кількість днів, на які буде введено обмеження на вхід, зросте з 29 у 2024 році до 54 у 2025 році. Ці дні припадатимуть на 4 місяці:

квітень - з 18 по 30;

травень - з 1 по 4, 9-11, 16-18, 23-25, 30-31;

червень - 1-2, 6-8-13-15, 20-22, 27-29;

липень - 4-6, 11-13, 18-20, 25-27.

Вхід буде платним лише з 8:30 до 16:00, а внесок буде становити 5 євро для тих, хто зареєструється за 4 дні до візиту, та 10 євро для тих, хто повідомить про свій приїзд за три дні або менше.

Одним із головних напрямків нової стратегії є зменшення туризму "морд і фуггі", коли туристи відвідують місто на один день, не залишаючи після себе значного економічного чи культурного впливу. Влада Венеції намагається зберегти унікальність міста і запобігти його перенавантаженню, водночас підтримуючи сталий розвиток туризму.

Ці нововведення стосуються не тільки іноземних туристів, але й значної частини відвідувачів з Італії. В 2024 році саме італійці становили 60% усіх туристів, які заплатили за вхід. Також серед найбільших груп відвідувачів були туристи з США, Німеччини та Франції.

Міська влада також готується до насиченого календаря подій у 2025 році, серед яких:

Венеціанський карнавал-2025, з 14 лютого по 4 березня;

Венеціанський морський салон, з 29 травня по 2 червня;

Салон високого італійського ремесла, з 2 по 5 жовтня;

Концерт в Ла-Феніче на площі Сан-Марко, 12 липня.

Також багато подій, присвячених 300-річчю від дня народження Джакомо Казанови, і традиційні заходи, як Венеціанська бієнале (10 травня - 23 листопада) або Міжнародний кінофестиваль (27 серпня - 6 вересня).