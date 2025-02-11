ua en ru
Вт, 11 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Венеція збільшує кількість днів з обмеженим доступом: що змінилося у 2025 році

Вівторок 11 лютого 2025 20:40
UA EN RU
Венеція збільшує кількість днів з обмеженим доступом: що змінилося у 2025 році Фото: Венеція вводить додаткові обмеження для туристів (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Венеція продовжує боротися з негативними наслідками овертуризму, впроваджуючи нові заходи для збереження балансу між кількістю туристів і життєздатністю міста. З 2025 року кількість днів з обмеженим доступом до історичного центру збільшиться, а також буде підвищено внесок за вхід, що стосуватиметься певних категорій мандрівників.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Turisti per Caso.

Місцева влада Венеції, на чолі з радником з туризму Симоне Вентуріні, оголосила про запровадження нових правил на Міжнародній туристичній біржі (BIT) в Мілані. Зокрема, кількість днів, на які буде введено обмеження на вхід, зросте з 29 у 2024 році до 54 у 2025 році. Ці дні припадатимуть на 4 місяці:

  • квітень - з 18 по 30;
  • травень - з 1 по 4, 9-11, 16-18, 23-25, 30-31;
  • червень - 1-2, 6-8-13-15, 20-22, 27-29;
  • липень - 4-6, 11-13, 18-20, 25-27.

Вхід буде платним лише з 8:30 до 16:00, а внесок буде становити 5 євро для тих, хто зареєструється за 4 дні до візиту, та 10 євро для тих, хто повідомить про свій приїзд за три дні або менше.

Одним із головних напрямків нової стратегії є зменшення туризму "морд і фуггі", коли туристи відвідують місто на один день, не залишаючи після себе значного економічного чи культурного впливу. Влада Венеції намагається зберегти унікальність міста і запобігти його перенавантаженню, водночас підтримуючи сталий розвиток туризму.

Ці нововведення стосуються не тільки іноземних туристів, але й значної частини відвідувачів з Італії. В 2024 році саме італійці становили 60% усіх туристів, які заплатили за вхід. Також серед найбільших груп відвідувачів були туристи з США, Німеччини та Франції.

Міська влада також готується до насиченого календаря подій у 2025 році, серед яких:

  • Венеціанський карнавал-2025, з 14 лютого по 4 березня;
  • Венеціанський морський салон, з 29 травня по 2 червня;
  • Салон високого італійського ремесла, з 2 по 5 жовтня;
  • Концерт в Ла-Феніче на площі Сан-Марко, 12 липня.

Також багато подій, присвячених 300-річчю від дня народження Джакомо Казанови, і традиційні заходи, як Венеціанська бієнале (10 травня - 23 листопада) або Міжнародний кінофестиваль (27 серпня - 6 вересня).

РБК-Україна розповідало, що Венецію багато хто називає містом-музеєм. Більшість будівель цього живописного міста є визначною пам’яткою. Ми розповідали, куди варто піти і на що подивитися у Венеції.

Також ми розповідали, що у серпні 2024 року влада Італії посилила правила для відпочивальників та туристів. Так, під забороною у країні опинилися нічне плавання, музика та селфі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Туризм Венеция
NEWS
Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу
Генштаб підтвердив атаку дронів на Саратовський НПЗ, зафіксовано влучання та пожежу
DAILY
Андрій Герус: Рада не змушує уряд купувати реактори для АЕС у Болгарії, це його право
Ростислав Шаправський, Юрій Дощатов Андрій Герус: Рада не змушує уряд купувати реактори для АЕС у Болгарії, це його право