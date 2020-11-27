Венецианская комиссия может дать вывод по ситуации с КСУ до 10 декабря

Венецианская комиссия может предоставить свой вывод по ситуации с Конституционным судом Украины до 10 декабря. Это позволит хорошо подготовить реформу КСУ.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

На заседании нацсовета по вопросам антикоррупционной политики возможные сроки получения выводов от Веницианской комиссии назвал народный депутат и глава комитета Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин. Он отметил, что получение ответа в эти сроки позволит украинским властям подготовить "комплексную и системную реформу КСУ".

Напомним, 20 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Он попросил провести экспертизу и разъяснить, каким образом можно избежать необратимого вреда антикоррупционной реформе после скандальных решений Конституционного суда.

Сегодня президент внес в Верховную раду законопроект об ответственности за ложь в электронных декларациях. Проект зарегистрирован под №4434.

Подробнее о том, как власти намерены выходить из конституционного кризиса, читайте в материале РБК-Украина.