Венеціанська комісія змінила рішення щодо реформи КС після заяви послів G7, - Маслов

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада у другому читанні ухвалила Закон про відбір суддів у КСУ. При цьому у своєму рішенні депутати керувалися, зокрема, рекомендаціями Венеціанської комісії. Однак, через кілька днів після підписання Закону про відбір суддів, Венеціанська комісія опублікувала жорсткіші рекомендації, зокрема про сьомого незалежного члена Дорадчої групи експертів.

На думку Маслова, комісія змінила своє рішення щодо рекомендацій, у тому числі після заяв послів G7.

"Моя особиста думка – вони змінили свою позицію, піддавшись певному впливу. Цьому передувала заява послів G7, різного роду публікації тощо", – сказав Маслов.

Чим керувалися посли G7, роблячи можливий вплив на комісію, Маслову невідомо.

"Не можу говорити про конкретну мету. Можу лише сказати, що, змінюючи свій висновок, Венеціанська комісія очевидно керувалася певними мотивами", – додав голова комітету.