Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархи, - Малюська

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархи через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністра юстиції Дениса Малюську після засідання комісії.

"Бо війна суттєво змінює баланс сил в Україні: суттєво зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни", - сказав він.

За його словами, належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, правову систему вкрай складно.

Нагадаємо, закон про олігархи прийнято 23 вересня 2021 року, підписаний 5 листопада. З того моменту він перебував на перевірці у Венеціанській комісії через підозри у порушенні ним положень про права людини.