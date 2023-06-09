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Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархи, - Малюська

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П'ятниця 09 червня 2023 16:47
Венеціанська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархи, - Малюська Фото: Денис Малюська (Віталій Носая, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеціанська комісія) рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархи через війну.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook міністра юстиції Дениса Малюську після засідання комісії.

"Бо війна суттєво змінює баланс сил в Україні: суттєво зменшує вплив олігархів. І це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни", - сказав він.

За його словами, належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, правову систему вкрай складно.

Нагадаємо, закон про олігархи прийнято 23 вересня 2021 року, підписаний 5 листопада. З того моменту він перебував на перевірці у Венеціанській комісії через підозри у порушенні ним положень про права людини.

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Денис Малюська Закон про олігархів
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