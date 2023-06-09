ua ru
Пт, 09 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах, - Малюська

Новина українською →
Пятница 09 июня 2023 16:47
Венецианская комиссия рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах, - Малюська Фото: Денис Малюська (Виталий Носая, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Европейская комиссия "За демократию через право" (Венецианская комиссия) рекомендовала Украине отложить имплементацию закона об олигархах из-за войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook министра юстиции Дениса Малюську после заседания комиссии.

"Потому что война существенно меняет баланс сил в Украине: существенно уменьшает влияние олигархов. И это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны", - сказал он.

По его словам, оценить надлежащим образом влияние закона об олигархах на политическую систему, правовую систему крайне сложно.

Напомним, закон об олигархах принят 23 сентября 2021 года, подписанный 5 ноября. С того момента он находился на проверке в Венецианской комиссии из-за подозрений в нарушении им положений о правах человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Малюська Закон об олигархах
NEWS
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
SAMP-T vs Patriot: топ-5 главных отличий зенитно-ракетных комплексов
DAILY
"Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС
Анастасия Рокитна, Виталий Носач "Расстреляли, изнасиловали и затопили". Как Херсон страдает от наводнения после подрыва ГЭС