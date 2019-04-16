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В Венесуэлу впервые прибыл самолет с гумпомощью Красного Креста

Новости » Политика    16.04.2019 - 18:54
В Венесуэлу впервые прибыл самолет с гумпомощью Красного Креста
Иллюстрационное фото (icrc.org)

Около недели назад президент Венесуэлы Николас Мадуро после долгих отказов сообщил о готовности принять гумпомощь Красного Креста

Впервые с начала кризиса в Венесуэле в страну доставили гуманитарную помощь Красного Креста. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В аэропорту столицы страны Каракаса приземлился самолет, на борту которого находятся срочно необходимые медикаменты и медицинские материалы. 

Около недели назад президент Венесуэлы Николас Мадуро после долгих отказов сообщил о готовности принять гумпомощь Красного Креста во время переговоров с главой организации Петером Маурером в Каракасе.

По данным ООН, почти четверть из 30 млн венесуэльцев нуждаются в срочной помощи. Около 3,7 млн жителей страны истощены вследствие недостаточного питания, не меньше 22% детей до 5 лет страдают от хронического недоедания.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Сенатор США Рик Скотт предложил американским властям изучить вопрос использования военной силы для доставки гумпомощи в Венесуэлу. По словам Скотта, власти Венесуэлы во главе с Николасом Мадуро ведут политику геноцида, не допуская поставки гуманитарной помощи в страну.

Кроме того, между оппозицией и правительственными силами в Венесуэле в штате Карабобо произошли столкновения из-за блокирования ввоза гуманитарной помощи. В частности, в оппозиции отметили, что правительственные силы препятствуют доставке гуманитарной помощи.

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