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У Венесуелі стрімко зростає кількість загиблих і поранених внаслідок землетрусу

15:45 25.06.2026 Чт
2 хв
Пошукові роботи у найбільш постраждалих районах тривають
aimg Валерій Ульяненко
Фото: наслідки землетрусів у Венесуелі (Getty Images)

У Венесуелі зростає кількість загиблих і постраждалих внаслідок землетрусів людей. Рятувальники продовжують пошуки у найбільш постраждалих районах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Повідомляється, що станом на зараз загинули щонайменше 164 людини, ще 971 отримав поранення.

Президентка країни Делсі Родрігес повідомила, що влада перекидає рятувальні команди з інших регіонів країни до міста Ла-Гуайра, яке розташоване на узбережжі на північ від Каракаса.

За її словами, чиновники намагаються максимально використати світловий день, щоб прискорити роботи з порятунку людей, які, як вважається, досі залишаються під завалами.

"Там обвалилися десятки будівель... і зараз ми проводимо інтенсивні рятувальні операції, щоб врятувати життя людей", - сказала Родрігес.

Вона також звернулась до підприємств із закликом надати важку будівельну техніку для проведення рятувальних операцій. Президентка країна додала, що до Венесуели вже прямують пошуково-рятувальні команди, сертифіковані Організацією Об’єднаних Націй.

AP зазначило, що сьогодні десятки людей опублікували дописи у соцмережах із проханням допомогти знайти їхніх близьких.

Землетруси у Венесуелі

Нагадаємо, увечері 24 червня Венесуелу сколихнули два сильні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Стихія спричинила значні руйнування, зокрема в столиці країни - Каракасі.

Перший підземний поштовх магнітудою 7,1 було зафіксовано поблизу міста Морон на узбережжі Карибського моря, приблизно за 168 кілометрів від Каракаса. Уже менш ніж за хвилину в регіоні стався другий, ще потужніший землетрус магнітудою 7,5.

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