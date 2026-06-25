У Венесуелі стрімко зростає кількість загиблих і поранених внаслідок землетрусу

У Венесуелі зростає кількість загиблих і постраждалих внаслідок землетрусів людей. Рятувальники продовжують пошуки у найбільш постраждалих районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Повідомляється, що станом на зараз загинули щонайменше 164 людини, ще 971 отримав поранення.
Президентка країни Делсі Родрігес повідомила, що влада перекидає рятувальні команди з інших регіонів країни до міста Ла-Гуайра, яке розташоване на узбережжі на північ від Каракаса.
За її словами, чиновники намагаються максимально використати світловий день, щоб прискорити роботи з порятунку людей, які, як вважається, досі залишаються під завалами.
"Там обвалилися десятки будівель... і зараз ми проводимо інтенсивні рятувальні операції, щоб врятувати життя людей", - сказала Родрігес.
Вона також звернулась до підприємств із закликом надати важку будівельну техніку для проведення рятувальних операцій. Президентка країна додала, що до Венесуели вже прямують пошуково-рятувальні команди, сертифіковані Організацією Об’єднаних Націй.
AP зазначило, що сьогодні десятки людей опублікували дописи у соцмережах із проханням допомогти знайти їхніх близьких.
Нагадаємо, увечері 24 червня Венесуелу сколихнули два сильні землетруси магнітудою 7,1 та 7,5. Стихія спричинила значні руйнування, зокрема в столиці країни - Каракасі.
Перший підземний поштовх магнітудою 7,1 було зафіксовано поблизу міста Морон на узбережжі Карибського моря, приблизно за 168 кілометрів від Каракаса. Уже менш ніж за хвилину в регіоні стався другий, ще потужніший землетрус магнітудою 7,5.