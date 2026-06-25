У Венесуелі стрімко зростає кількість загиблих і поранених внаслідок землетрусу

Повідомляється, що станом на зараз загинули щонайменше 164 людини, ще 971 отримав поранення.

Президентка країни Делсі Родрігес повідомила, що влада перекидає рятувальні команди з інших регіонів країни до міста Ла-Гуайра, яке розташоване на узбережжі на північ від Каракаса.

За її словами, чиновники намагаються максимально використати світловий день, щоб прискорити роботи з порятунку людей, які, як вважається, досі залишаються під завалами.

"Там обвалилися десятки будівель... і зараз ми проводимо інтенсивні рятувальні операції, щоб врятувати життя людей", - сказала Родрігес.

Вона також звернулась до підприємств із закликом надати важку будівельну техніку для проведення рятувальних операцій. Президентка країна додала, що до Венесуели вже прямують пошуково-рятувальні команди, сертифіковані Організацією Об’єднаних Націй.

AP зазначило, що сьогодні десятки людей опублікували дописи у соцмережах із проханням допомогти знайти їхніх близьких.