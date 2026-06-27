У Венесуелі через землетрус загинули вже понад 900 людей

Як пише агентство, іноземні рятувальні бригади та гуманітарна допомога почали перебувати в постраждалих районах Венесуели лише через кілька днів після землетрусів.

За даними уряду країни, на даний момент під завалами залишаються 172 особи. У той же час 920 людей загинули та 3360 отримали поранення. Причому понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Також Reuters додало, що у п'ятницю у Венесуелі знову був землетрус. Поштовх магнітудою 4,9 відчувався в Каракасі (столиця країни) і розташованому неподалік Мараказі.

Згідно з публікацією видання, ця катастрофа може мати політичні наслідки для тимчасового президента Делсі Родрігес, яка прагнути уявити себе провідником політичних змін, незважаючи на те, що була віце-президентом при скинутому президентові Ніколасі Мадуро.