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У Венесуелі через землетрус загинули вже понад 900 людей

06:52 27.06.2026 Сб
1 хв
Що відомо про чергові наслідки землетрусу?
aimg Едуард Ткач
Фото: у п'ятницю у Венесуелі знову був землетрус (Getty Images)

До вечора п'ятниці, 26 червня, у Венесуелі після двох землетрусів знову зросла кількість загиблих. Цього разу цифра перевищила вже 900 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як пише агентство, іноземні рятувальні бригади та гуманітарна допомога почали перебувати в постраждалих районах Венесуели лише через кілька днів після землетрусів.

За даними уряду країни, на даний момент під завалами залишаються 172 особи. У той же час 920 людей загинули та 3360 отримали поранення. Причому понад 50 тисяч людей вважаються зниклими безвісти.

Також Reuters додало, що у п'ятницю у Венесуелі знову був землетрус. Поштовх магнітудою 4,9 відчувався в Каракасі (столиця країни) і розташованому неподалік Мараказі.

Згідно з публікацією видання, ця катастрофа може мати політичні наслідки для тимчасового президента Делсі Родрігес, яка прагнути уявити себе провідником політичних змін, незважаючи на те, що була віце-президентом при скинутому президентові Ніколасі Мадуро.

Що передувало

Нагадаємо, у середу ввечері, 24 червня, у Венесуелі сталися два поспіль землетруси з магнітудою 7,1 та 7,5. Через це у столиці – місті Каракас – було зафіксовано багато руйнувань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними ООН, руйнівні землетруси у Венесуелі торкнулися майже 2 млн будівель , завдавши прямих збитків на 6,7 млрд доларів.

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