UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

У Венесуелі через землетрус вже понад 1900 постраждалих, зруйновано 58 тисяч будівель

05:00 01.07.2026 Ср
2 хв
Що відомо про наслідки у Венесуелі?
aimg Едуард Ткач
Фото: в країні можуть бути серйозніші наслідки (Getty Images)

У Венесуелі продовжує зростати кількість жертв після землетрусів, які сталися минулого тижня. Крім цього, супутникові знімки фіксують величезну кількість пошкоджених та зруйнованих будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За останніми даними, внаслідок двох найпотужніших землетрусів загинули вже щонайменше 1943 особи. Крім того, понад 10 757 отримали поранення, а десятки тисяч вважаються зниклими безвісти (ймовірно, пів завалами).

Агентство ООН з міграції заявило, що від стихійного лиха можуть постраждати до 6,8 млн осіб, яким знадобиться житло, вода, каналізація, медична допомога та предмети першої необхідності.

У понеділок голова Національних зборів Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що внаслідок землетрусів пошкоджено 855 будівель, у тому числі 189 повністю обрушилися.

Однак, як зазначає The Guardian, початкова оцінка супутникових даних, опублікованих NASA, вказує на можливість набагато серйозніших і масштабніших руйнувань.

Після аналізу знімків високої якості, дослідники з університету штату Орегон дійшли висновку, що "приблизно 58 870 будівель, ймовірно, були пошкоджені або зруйновані в постраждалому регіоні".

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я підняла тривогу з приводу потенційних спалахів захворювань, оскільки перевантажені та пошкоджені медустанови Венесуели важко справляються з наслідками землетрусів.

Що передувало

Нагадаємо, минулого тижня 24 червня на півночі Венесуели сталися одразу два землетруси з різницею в одну хвилину. Перше було з магнітудою 7,2, а друге з магнітудою 7,5.

Внаслідок того, що трапилося, багато будинків було пошкоджено або зруйновано. Згідно з оцінкою ООН, події торкнулися майже 2 млн будівель, а збитки становлять 6,7 млрд доларів .

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Венесуела