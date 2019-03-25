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В Венесуэле произошло очередное массовое отключение света

Новости » Происшествия    25.03.2019 - 20:32
В Венесуэле произошло очередное массовое отключение света
Фото: блэкаут в Венесуэле (mongabay.com)

Блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, включая столицу Каракас. 

В понедельник, 25 марта, в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на  AFP

Как и в прошлый раз, блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, включая столицу Каракас. 

На данный момент причина блэкаута не известна. 

Напомним, первые масштабные перебои с электроснабжением в Венесуэле начались 7 марта. Тогда без электричества остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас. 

В то же время правительство Венесуэлы назвало причиной масштабного блэкаута саботаж со стороны политических оппонентов на ГЭС им. Симона Боливара в штате Боливар. Эта ГЭС является крупнейшей в Венесуэле и одной из мощнейших в мире.

В то время по меньшей мере 15 жителей страны погибли из-за невозможности проведения процедуры гемодиализа в результате отсутствия электроэнергии.

Полное восстановление работы электросетей на всей территории страны состоялось 14 марта. Блэкаут в Венесуэле длился с 7 марта 2019 - тогда без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов страны.

 

 

 

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