В Венесуэле произошло очередное массовое отключение света

Блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, включая столицу Каракас.

В понедельник, 25 марта, в Венесуэле произошло очередное масштабное отключение электроэнергии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как и в прошлый раз, блэкаут затронул многие районы Венесуэлы, включая столицу Каракас.

На данный момент причина блэкаута не известна.

Напомним, первые масштабные перебои с электроснабжением в Венесуэле начались 7 марта. Тогда без электричества остались несколько линий столичного метрополитена и аэропорт Майкетия, который обслуживает Каракас.

В то же время правительство Венесуэлы назвало причиной масштабного блэкаута саботаж со стороны политических оппонентов на ГЭС им. Симона Боливара в штате Боливар. Эта ГЭС является крупнейшей в Венесуэле и одной из мощнейших в мире.

В то время по меньшей мере 15 жителей страны погибли из-за невозможности проведения процедуры гемодиализа в результате отсутствия электроэнергии.

Полное восстановление работы электросетей на всей территории страны состоялось 14 марта. Блэкаут в Венесуэле длился с 7 марта 2019 - тогда без энергоснабжения остались жители 21 из 23 штатов страны.