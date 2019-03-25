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У Венесуелі стався нове масове відключення світла

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 20:32
У Венесуелі стався нове масове відключення світла
Фото: блекаут у Венесуелі (mongabay.com)

Блекаут торкнувся багато районів Венесуели, включаючи столицю Каракас.

У понеділок, 25 березня, у Венесуелі сталося чергове масштабне відключення електроенергії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як і в минулий раз, блекаут торкнувся багато районів Венесуели, включаючи столицю Каракас.

На даний момент причина блекаут не відома.

Нагадаємо, перші масштабні перебої з електропостачанням у Венесуелі розпочалися 7 березня. Тоді без електрики залишилися кілька ліній столичного метрополітену та аеропорт Майкетія, який обслуговує Каракас.

У той же час уряд Венесуели назвало причиною масштабного блекаут саботаж з боку політичних опонентів на ГЕС їм. Симона Болівара в штаті Болівар. Ця ГЕС є найбільшою у Венесуелі і однією з найпотужніших у світі.

У той час щонайменше 15 жителів країни загинули з-за неможливості проведення процедури гемодіалізу в результаті відсутності електроенергії.

Повне відновлення роботи електромереж на всій території країни відбулося 14 березня. Блекаут в Венесуелі тривав з 7 березня 2019 - тоді без енергопостачання залишилися жителі 21 з 23 штатів країни.

 

 

 

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