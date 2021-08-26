В Венесуэле объявили чрезвычайное положение из-за наводнений
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал в среду указ о чрезвычайном положении из-за вызванных проливными дождями наводнений на западе и юге страны. Жертвами наводнения стали более 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Мадуро.
В результате наводнения были уничтожены десятки зданий, более 1 200 домов были серьезно повреждены, в регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.
"Я хочу подписать указ о чрезвычайном положении сроком на 90 дней в связи с дождями, которые привели к стихийным бедствиям в штатах Апуре, Боливар, Яракуй, Сулия и Мерида", - сказал он в ходе совещания.
#AUDIO El Protector del estado #Mérida, @JEHYSONGUZMAN desde el municipio Tovar, informó al pueblo sobre los avances de la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias registradas en la entidad merideña.#PuebloProductor pic.twitter.com/GnXpP9LHNK— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 26, 2021