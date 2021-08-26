У Венесуелі оголосили надзвичайний стан через повені
Президент Венесуели Ніколас Мадуро підписав в середу указ про надзвичайний стан через викликані проливними дощами повеней на Заході і півдні країни. Жертвами повені стали понад 20 осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Мадуро.
В результаті повені були знищені десятки будівель, більше 1 200 будинків були серйозно пошкоджені, в регіоні спостерігаються проблеми з електропостачанням і мобільним зв'язком.
"Я хочу підписати указ Про надзвичайний стан строком на 90 днів у зв'язку з дощами, які призвели до стихійних лих в штатах Апуре, Болівар, Яракуй, Сулія і Меріда", - сказав він в ході наради.
#AUDIO El Protector del estado #Mérida, @JEHYSONGUZMAN desde el municipio Tovar, informó al pueblo sobre los avances de la recuperación de las zonas afectadas por las lluvias registradas en la entidad merideña.#PuebloProductor pic.twitter.com/GnXpP9LHNK— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) August 26, 2021