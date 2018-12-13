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В Венесуэле арестован немецкий журналист

Новости » Происшествия    13.12.2018 - 04:58
В Венесуэле арестован немецкий журналист
Фото: Билли Сикс (CPJ)

Билли Сикса обвиняют в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта

В Венесуэле по обвинению в шпионаже арестован немецкий журналист Билли Сикс. Об этом сообщили в МИД Германии, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Внешнеполитическое ведомство ФРГ сообщило, что посольство Германии в Каракасе оказывает репортеру консульскую поддержку.

По данным неправительственной организации "Репортеры без границ", журналист находится под стражей в военной тюрьме с середины ноября. Есть информация, что он не может воспользоваться услугами частного адвоката и вынужден прибегать к помощи выделенного ему Венесуэлой защитника.

Сиксу предъявлены обвинения в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта.

Отмечается, что журналист сотрудничал с правоконсервативным берлинским еженедельником Junge Freiheit и с изданием Deutschland-Magazin.

В венесуэльской неправительственной организации Espacio Publico уточнили, что Сикс работал над материалами о незаконном обороте наркотиков, контрабанде топлива и стратегических товаров, торговле людьми, а также о массовой эмиграции жителей Венесуэлы из страны.

Репортера, предположительно, арестовали после того как он въехал в Венесуэлу с территории Колумбии.

Как отмечает издание, если Сикса признают виновным по всем трем статьям, ему может грозить до 28 лет тюрьмы.

Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о необходимости создания международного расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

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