В Венесуэле арестован немецкий журналист

Билли Сикса обвиняют в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта
В Венесуэле по обвинению в шпионаже арестован немецкий журналист Билли Сикс. Об этом сообщили в МИД Германии, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Внешнеполитическое ведомство ФРГ сообщило, что посольство Германии в Каракасе оказывает репортеру консульскую поддержку.
По данным неправительственной организации "Репортеры без границ", журналист находится под стражей в военной тюрьме с середины ноября. Есть информация, что он не может воспользоваться услугами частного адвоката и вынужден прибегать к помощи выделенного ему Венесуэлой защитника.
Сиксу предъявлены обвинения в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта.
Отмечается, что журналист сотрудничал с правоконсервативным берлинским еженедельником Junge Freiheit и с изданием Deutschland-Magazin.
В венесуэльской неправительственной организации Espacio Publico уточнили, что Сикс работал над материалами о незаконном обороте наркотиков, контрабанде топлива и стратегических товаров, торговле людьми, а также о массовой эмиграции жителей Венесуэлы из страны.
Репортера, предположительно, арестовали после того как он въехал в Венесуэлу с территории Колумбии.
Как отмечает издание, если Сикса признают виновным по всем трем статьям, ему может грозить до 28 лет тюрьмы.
Напомним, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила о необходимости создания международного расследования убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.