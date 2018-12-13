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У Венесуелі заарештували німецького журналіста

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 04:58
У Венесуелі заарештували німецького журналіста
Фото: Біллі Сікс (CPJ)

Біллі Сікса звинувачують у шпигунстві, заколоті і незаконному вторгненні в охоронну зону

У Венесуелі за звинуваченням у шпигунстві заарештовано німецького журналіста Біллі Сікса. Про це повідомили в МЗС Німеччини, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Зовнішньополітичне відомство ФРН повідомило, що посольство Німеччини в Каракасі надає репортеру консульську підтримку.

За даними неурядової організації "Репортери без кордонів", журналіст перебуває під вартою у військовій в'язниці з середини листопада. Є інформація, що він не може скористатися послугами приватного адвоката і змушений вдаватися до допомоги виділеного йому Венесуелою захисника.

Сіксу висунуто звинувачення в шпигунстві, заколоті і незаконному вторгненні в охоронну зону.

Зазначається, що журналіст співпрацював із правоконсервативним берлінським тижневиком Junge Freiheit і з виданням Deutschland-Magazin.

У венесуельській неурядової організації Espacio Publico уточнили, що Сікс працював над матеріалами про незаконний обіг наркотиків, контрабанду палива і стратегічних товарів, торгівлю людьми, а також про масову еміграцію жителів Венесуели з країни.

Репортера, імовірно, заарештували після того, як він в'їхав у Венесуелу з території Колумбії.

Як зазначає видання, якщо Сікса визнають винним за всіма трьома статтями, йому може загрожувати до 28 років в'язниці.

Нагадаємо, верховний комісар ООН із прав людини Мішель Бачелет заявила про необхідність створення міжнародного розслідування вбивства журналіста Джамаля Хашкаджі.

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