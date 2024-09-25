Футзальна збірна України отримала сенсаційного суперника в чвертьфіналі ЧС-2024

Національна команда Венесуели несподівано здолала збірну Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату світу з футзалу та зустрінеться з Україною в наступній стадії плей-офф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу .

Чемпіонат світу-2024, 1/8 фіналу

Іспанія – Венесуела – 1:2

Голи: Гомес, 23:53 – Вільялобос, 12:54, Каррено, 38:39

Беззаперечним фаворитом поєдинку вважались іспанці – третя збірна світового рейтингу та чинні бронзові призери Європи. Венесуела ж, яка вдруге в історії приїхала на Мундіаль, пробилася до плей-офф з 3-го місця в групі, а в світовому рейтингу йде в третьому десятку.

У стартові 20 хвилин активнішими на майданчику були іспанці. За тайм вони втричі перевершили суперників за загальною кількістю ударів (27:9), а також п'ять разів поцілили у рамку воріт. Утім, лідером на перерву пішла Венесуела. До того ж, уперед команду на 13-й хвилині вивів воротар Вільялобос, який ударом від власних воріт перекинув колегу за амплуа Ерреро.

Відразу після перерви іспанці відновили паритет. Після сольного проходу Віамонте м'яч у ворота добив Гомес – 1:1. Однак, за півтори хвилини до фінального свистка збірна Венесуели вдруге вийшла вперед. Каррено пробив здалеку, м'яч влучив у внутрішню стійку воріт та відлетів назад на майданчик. Суддям довелося дивитися відеоповтор, аби зафіксувати гол.

Отже, футзалісти Венесуели вперше пробилися у чвертьфінал чемпіонату світу. Досі їхнім найвищим досягненням був вихід до 1/8 фіналу на дебютному ЧС-2021. Матч збірної України проти венесуельців відбудеться у неділю, 29 вересня. Початок – о 18:00 за київським часом.