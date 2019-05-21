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Венесуэла решила отказаться от Visa и Mastercard

Новости » Политика    21.05.2019 - 08:20
Венесуэла решила отказаться от Visa и Mastercard
Иллюстративное фото (bancaynegocios.com)

Операции по дебетовым картам должны быть прекращены в Венесуэле уже с 30 ноября

Центральный банк Венесуэлы совместно с местным Управлением банковского надзора решили запустить собственную платежную систему и полностью приостановить операции с Visa, Mastercard и Maestro к концу января 2020 года. Об этом сообщает Banca y Negocios.

Как отмечается, операции по дебетовым картам указанных платежных систем должны быть прекращены в Венесуэле уже с 30 ноября, а по кредитным - с 30 января 2020 года.

Кроме этого, банкам предписано сформировать собственную систему платежей путем расширения использования биометрической идентификации. Каждому банку в целом на реализацию программы отводится два месяца.

Ранее сообщалось, что Венесуэла получила 570 миллионов долларов от продажи золота в обход санкций Соединенных Штатов в течение двух последних недель. В результате последних сделок золотовалютные резервы Венесуэлы опустились до самого низкого за последние 29 лет уровня в 7,9 млрд долларов.

Напомним, из хранилища Центрального банка Венесуэлы власти страны вывезли 8 тонн золота с целью последующей продажи за границу.  Ранее Венесула также продавала золото компаниям из Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

МИД Венесуэлы готов к переговорам с США Венесуэла продала золото на 570 млн долларов в обход санкций, - Bloomberg
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