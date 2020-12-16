Венедиктову призвали открыть дело на Малюську из-за призывов не выполнять решение КСУ по Сытнику

Заявление министра юстиции Дениса Малюськи о том, что решение Конституционного суда, согласно которому с 16 декабря директор НАБУ Артем Сытник становится нелегитимным руководителем этого органа, является необязательным для исполнения, - является нарушением действующего законодательства и создает опасный прецедент правового нигилизма со стороны должностных лиц органов государственной власти.

Об этом заявили юристы и эксперты в области права во время дискуссии о кризисе между ветвями власти, которая состоялась сегодня, 16 декабря, в "Украинском институте будущего".

Юристы убеждены, министр должен обеспечить принудительное исполнение решения Конституционного суда в отношении директора НАБУ Сытника.

В частности, экс-представитель президента в Конституционном Суде Украины и эксперт Венецианской комиссии Марина Ставнийчук заявила, что подобные заявления министра юстиции становятся системной проблемой.

"Это уже система для министерства юстиции. Это уже не первая его позиция по пренебрежению решением Конституционного суда. Статья 19 Конституции Украины обязывает органы государственной власти и всех должностных лиц органов государственной власти действовать исключительно в пределах и порядке, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Закон о КМУ, положение о министерстве юстиции, не предусматривает никаких полномочий министра юстиции по комментированию даже, а не то, что призывов не выполнять решения Конституционного суда. Более того, министерство юстиции имеет полномочия в том случае, когда решение любого суда не выполняется, обеспечивать принудительное исполнение решений. Это прямые обязанности министра юстиции и министерства, которое он возглавляет ", - считает Ставнийчук.

В то же время, первый генеральный прокурор Украины и бывший судья Конституционного суда Украины Виктор Шишкин считает, что подобные заявления имеют правовые последствия, и Офис генерального прокурора должен отреагировать на них открытием уголовного производства.

"Венедиктова должна открыть уголовное дело, и немедленно, по части 4 статьи 382-й - невыполнение судебного решения. От 3 до 8 лет, господин министр", - заявил эксперт.

Напомним, что сегодня, 16 декабря, заканчивается трехмесячный срок, который Конституционный суд дал на урегулирование ситуации вокруг НАБУ и его директора.

Поскольку Верховная рада так и не смогла законодательно урегулировать вопрос неконституционности его назначения, Артем Сытник с сегодняшнего дня де-юре не является легитимным руководителем НАБУ.