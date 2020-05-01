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Венедиктова заявила, что прокуроры не игнорируют ходатайства адвокатов Гандзюк

Новости » Политика     01.05.2020 - 04:41
Венедиктова заявила, что прокуроры не игнорируют ходатайства адвокатов Гандзюк
Фото: Ирина Венедиктова (РБК-Украина)

Ранее адвокат Евгения Закревская заявила, что ее ходатайства не были рассмотрены прокурорами

Прокуроры по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк не получали ходатайств от защитников потерпевшей стороны. Об этом в интервью hromadske заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Никаких ходатайств по делу (об убийстве Екатерина Гандзюк, - ред.) от адвокатов нет официально. Никаких. Спросите об этом у прокуроров. Все, которые были, все были сделаны", - заявила она.

Ранее адвокат Евгения Закревская раскритиковала досрочное завершение расследования в деле об убийстве Екатерины Гандзюк. По ее словам, стратегия прокуроров работает на пользу подозреваемых, а расследование завершили еще до проведения ряда следственных и негласных следственных действий.

Адвокат также заявила, что ряд ходатайств, которые она подала в рамках дела, не были рассмотрены прокурорами.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила о завершение досудебного расследования убийства Гандзюк. По версии СБУ, бывший руководитель Херсонского облсовета Владислав Мангер по предварительному сговору с помощником-консультантом депутата этого же совета Алексеем Левиным организовали нанесение тяжких телесных повреждений Гандзюк, которые привели к ее смерти.

В то же время, как сообщили в ОГУ, Левин отказался от дачи показаний и проведения с ним следственных действий.

Венедиктова объяснила, почему назначила советниками прокуроров, не прошедших аттестацию Левин не давал прямых показаний на Мангера, - генпрокурор
Новости Украины Екатерина ГандзюкИрина Венедиктова
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