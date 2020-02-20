Венедиктова выступила за отмену закона об амнистии активистов Майдана

Исполняющий обязанности главы Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова выступает за отмену закона об амнистии активистов Майдана. Об этом она заявила в интервью lb.ua.

По ее словам, на сегодня есть противоречия между этим законом и Уголовно-процессуальным кодексом. Она также отметила, что с точки зрения справедливости, власти должны помнить и о 13 погибших на Майдане правоохранителей.

"Он (закон об амнистии активистов Майдана, - ред.) препятствует объективно нам расследовать убийства правоохранителей… Если мы хотим справедливого и честного расследования, то этот закон нужно отменить", - подчеркнула Венедиктова.

Она добавила, что ГБР подготовило законопроект о заочном осуждении

"Очень надеемся, что депутаты его поддержат. Поскольку дальше мы не можем двигаться. Я понимаю, что эту инициативу не поддержит широкий круг лиц, поскольку заочное осуждение будет касаться всех ... Но без этого, повторюсь, двигаться дальше невозможно", - сказала Венедиктова.

Напомним, ранее Офис генпрокурора в ответе на запрос РБК-Украина сообщил, что по "майдановским делам" в качестве подозреваемых проходят 448 человек. Из них 143 - те, чьи дела расследовались правоохранителями не в Киеве, а в регионах.