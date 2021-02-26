Венедиктова о возможности экстрадиции Коломойского: для этого нужны основания

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова прокомментировала возможность экстрадиции в Украину олигарха Игоря Коломойского по делу ПриватБанка . По ее словам, для экстрадиции любого гражданина должны быть основания.

Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Будут основания, будут доказательства, мы это сделаем. На сегодня говорить о том, что кого-то надо экстрадировать, для этого должны быть основания. И вторая сторона всегда будет иметь право на защиту. Поэтому, чтобы мы имели судебную перспективу надо меньше говорить и больше работать", - сказала генпрокурор.

Как добавила Венедиктова, если будут основания и достаточная доказательная база для экстрадиции, то она примет такое решение.

"Я сделаю то, для чего будет достаточно доказательной базы. Сегодня вопрос фамилий - это не вопрос функционирования уголовной юстиции, она так не должна работать. За процессуальными решениями не должны стоять фамилии", - заявила она.

Напомним, на этой неделе трем экс-менеджерам ПриватБанка сообщили о подозрении в растрате средств.

Добавим, одного из них задержали в ходе спецоперации в аэропорту "Борисполь".

По данным источников РБК-Украина, это мог быть экс-первый заместитель главы правления банка Владимир Яценко.

В свежем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" гости студии, среди которых Ирина Венедиктова, Алексей Данилов, Роман Синицын и другие, обсудили наиболее интересные для украинцев вопросы.

В частности, попытались дать ответ на вопрос: Сергей Стерненко - активист или преступник? А также затронули тему скандала с топменеджерами "ПриватБанка" и поговорили про санкционные списки в Украине.

Новый выпуск "Свободы слова Савика Шустера"

Напомним, в предыдущем выпуске ток-шоу показали, как в Украине подделывают справки про отрицательные результаты тестирования на COVID-19.



Также украинцам рассказали, как изменятся штрафы за нарушения правил дорожного движения.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал детали расследования, в результате которого были введены санкции против Виктора Медведчука, его жены, шестерых лиц и 19 компаний.



А еще Данилов прокомментировал приобретения телеканала "Прямой" Петром Порошенко.



В том же выпуске заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с резким ростом количества больных COVID-19 в Ивано-Франковской области.