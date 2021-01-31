В Вене прошел протест против карантина, полиция задерживала участников

В Вене прошли протесты против жестких карантинных ограничений. В центре города, несмотря на запрет собрались более 5 тысяч человек.

Об этом сообщает ORF.

Людей на митинги вывели представители правых партий. Участники акций, в большинстве, не соблюдали требования карантина, в частности наличие маски на лице. Многие из них агрессивно вели себя в отношении полиции, тысяча сотрудников которой контролировали порядок во время акции, и этих людей задерживали.

Известно, что изначально власти не разрешили проведение ряда протестов в эти выходные, включая и акцию, которая все же состоялась.

Ее организовала австрийская Партия свободы. Ее представители считают жесткие карантинные ограничения частью "коронавирусного безумия" и регулярно публикуют спорные заявления касательно различных вещей, включая вакцинацию от коронавируса.

В Австрии действует третий локдаун еще с 26 декабря в связи с высокой заболеваемостью коронавирусом. В рамках ограничений магазины с товарами не первой необходимости и ряд бизнесов вынуждены были закрыться на период ужесточения мер.

Напомним, сегодня парламент Израиля удвоил штрафы за нарушение требований локдауна. Теперь нарушители рискуют заплатить 10 тысяч шекелей (около 86 тысяч гривен).