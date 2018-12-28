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В Вене назвали количество пострадавших при нападении на церковь

Новости » Происшествия    28.12.2018 - 00:59
В Вене назвали количество пострадавших при нападении на церковь
Иллюстративное фото (twitter.com/PakPointNetwork)

Австрийская полиция не рассматривает версию теракта

В результате нападения двух неизвестных в Вене (Австрия) 27 декабря на католическую монастырскую церковь Марии Безупречной пострадали пятеро монахов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение венской полиции в Twitter.

Один из пострадавших получил серьезную травму головы.

Полиция предполагает, что целью нападения неизвестных на церковь в Вене было ограбление, правоохранители считают, что версию о теракте можно исключить.

"Согласно нынешнему состоянию расследования, по меньшей мере один из неизвестных преступников, вероятно, потребовал ценные предметы и наличные. Точный мотив на данный момент неизвестен", - сообщили в полицейском управлении.

Напомним, ранее стало известно, что двое неизвестных напали на католическую церковь в районе Флоридсдорф в Вене, ограбили несколько человек и скрылись, также сообщалось о выстрелах.

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