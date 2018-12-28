ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Відні назвали кількість постраждалих у результаті нападу на церкву

Новини » Надзвичайні події    28.12.2018 - 00:59
У Відні назвали кількість постраждалих у результаті нападу на церкву
Ілюстративне фото (twitter.com/PakPointNetwork)

Австрійська поліція розглядає версію теракту

У результаті нападу двох невідомих у Відні (Австрія) 27 грудня на католицьку монастирську церкву Марії Бездоганної постраждали п'ятеро монахів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віденської поліції у Twitter.

Один із постраждалих отримав серйозну травму голови.

Поліція припускає, що метою нападу невідомих на церкву у Відні було пограбування, правоохоронці вважають, що версію про теракт можна виключити.

"Згідно з нинішнім станом розслідування, щонайменше один із невідомих злочинців, ймовірно, вимагав цінні предмети і готівку. Точний мотив наразі невідомий", - повідомили в поліцейському управлінні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє невідомих напали на католицьку церкву в районі Флорідсдорф у Відні, пограбували кілька людей і зникли, також повідомлялося про постріли.

Поліція Відня виключає версію теракту при нападі на церкву Стрілянина у Відні: поліція затримала другого підозрюваного
Новини України нападВена
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся