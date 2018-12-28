У Відні назвали кількість постраждалих у результаті нападу на церкву

Ілюстративне фото (twitter.com/PakPointNetwork)

Австрійська поліція розглядає версію теракту

У результаті нападу двох невідомих у Відні (Австрія) 27 грудня на католицьку монастирську церкву Марії Бездоганної постраждали п'ятеро монахів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення віденської поліції у Twitter.

Один із постраждалих отримав серйозну травму голови.

Поліція припускає, що метою нападу невідомих на церкву у Відні було пограбування, правоохоронці вважають, що версію про теракт можна виключити.

"Згідно з нинішнім станом розслідування, щонайменше один із невідомих злочинців, ймовірно, вимагав цінні предмети і готівку. Точний мотив наразі невідомий", - повідомили в поліцейському управлінні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що двоє невідомих напали на католицьку церкву в районі Флорідсдорф у Відні, пограбували кілька людей і зникли, також повідомлялося про постріли.