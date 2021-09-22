Вена усиливает карантин с 1 октября: новые правила

Так, ограничения будут касаться ночных заведений общественного питания и сборов, где действует ограничение не более 500 человек.

В частности, на такие места будут пускать только вакцинированных людей, или тех, кто имеет результат антиген-теста на коронавирус.

В то же время работники ночных заведений смогут предоставить документ о вакцинации, выздоровлении или отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, жители будут обязаны носить маску FFP2 во всех магазинах, включая неосновную розничную торговлю, а сотрудникам позволят одевать тканевые маски.

Указано, что новые правила сначала будут действовать в течение одного месяца и будут распространяться только на людей старше 12 лет.