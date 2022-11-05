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З великою знижкою. Румунія купила у Норвегії 32 американські винищувачі

Фото: Румунія купила у Норвегії 32 американські винищувачі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Румунія домовилися про купівлю у Норвегії 32 американських винищувачів F-16, які раніше використовували армію скандинавської країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

"У п'ятницю Норвегія оголосила, що продасть Румунії 32 винищувачі F-16 за 388 мільйонів євро", - йдеться в повідомленні.

Спочатку Норвегія оцінювала машини в 490 мільйонів євро, але в результаті торгів, які тривали майже рік, сума операції суттєво знизилася. Зазначається, що угода, підписана на тлі війни в Україні, стосується постачання літаків, запасних частин, а також обслуговування та навчання технічного персоналу. Постачання відбудуться у 2023 та 2024 роках після модернізації літаків, повідомили у міністерстві оборони Норвегії.

У 1960-х роках Норвегія зробила вибір на користь F-16 американської General Dynamics, замовивши 60 екземплярів одномісної версії та 14 екземплярів двомісної. Останні літаки зняли з озброєння на початку року на користь більш сучасних F-35 американської Lockheed Martin. Осло планує придбати до 52 нових літаків.

Зі свого боку, Румунія висловила зацікавленість у купівлі норвезьких F-16 у 2021 році для заміни старих радянських МІГ-21.

Раніше повідомлялося, що у Пентагоні розповіли, коли Україна може отримати винищувачі F-16 у разі схвалення. Це може статися через два-три роки, якщо політичне рішення про їх постачання ЗСУ буде ухвалено.

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