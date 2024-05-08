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Великодня радість для дитячих сердець від Moneyveo

Середа 08 травня 2024 12:33 promo
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Напередодні світлого свята Великодня фінтех-компанія Манівео привітала вихованців Київського міського центру соціальної підтримки дітей та сімей, а також маленьких підопічних благодійного фонду “U4UУА”, який опікується тяжко хворими дітьми – з ДЦП, аутизмом та захворюваннями опорно-рухового апарату.
Великодня радість для дитячих сердець від Moneyveo

Свята для багатьох із нас асоціюються з приємними емоціями, теплом, надією та родинними зустрічами. Проте для хлопчиків та дівчаток, які перебувають у дитбудинку або борються з важкою хворобою, це може бути непростим часом – коли особливо гостро відчувається самотність і вразливість. Аби подарувати цим дітям радість і створити святковий настрій, Moneyveoзавітала до них із великодніми кошиками, повними смаколиків. Хочеться сподіватися, що такий прояв уваги допоможе їм зрозуміти, що вони не самотні – є небайдужі люди, готові допомогти.

“Успіх нашої компанії визначається не лише досягненнями на ринку, а й здатністю приносити позитивні зміни у життя інших. Ми віримо, що справжня сила полягає в тому, як ми ділимося своїми ресурсами та увагою, – вважає СЕО Moneyveo Сергій Сінченко. – Український бізнес має робити все можливе, щоб підтримати молоде покоління українців, надаючи їм можливість належного розвитку та реалізації їхнього потенціалу. І саме ця спрямованість на підтримку найбільш вразливих категорій дітей надає додаткового змісту і сенсу нашій діяльності”.

У часи війни особливого значення набувають вічні людські цінності: емпатія та чуйність. Сьогоденні виклики вчать нас дослухатися та розуміти одне одного, підтримувати у складні моменти і залишатися людяними, навіть коли дуже складно.“Робити добро легко, – кажуть у Moneyveo. – Крок за кроком, разом ми можемо досягати значних результатів”.

Нагадаємо, що компанія Moneyveo щомісяця реалізовує важливі соціальні проєкти, зокрема допомагає дитбудинку та благодійним організаціям, а також, на регулярній основі, українським військовим.

Великодня радість для дитячих сердець від Moneyveo
Великдень – це світле свято, яке об’єднує разом усіх українців і несе надію на мир у наших серцях та нашій державі.

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