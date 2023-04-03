Великодній кошик подорожчав на чверть: скільки коштують продукти у 2023 році

За розрахунками центру, у 2023 році традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль коштуватимуть на 24,4% дорожче, ніж торік, коли такий же набір продуктів коштував 972 грн.

Вартість основної складової великоднього кошика - паски домашньої випічки за традиційним рецептом (700 г борошна, 6 шт. яєць, 150 г вершкового масла, 300 г молока, 400 г цукру, 40 г дріжджів, 200 г ізюму) - складе 169,88 грн за 1 кг, що на 26,8% більше вартості паски 2022 року. Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: яйця (+92%), цукор (+20,5%), масло вершкове (21,9%) та ізюм (+16,7%). Ціни на борошно і дріжджі залишилися на рівні минулого року. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

У 2023 році, на відміну від попередніх років, ціна на яйця зросла на рекордні 92% і становила в середньому 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тоді як ціни на решту складових святкового кошику зросли на 9,4%-38,4% порівняно з рівнем цін початку квітня минулого року.

Найдорожчими складовими великоднього кошика, зауважив він, традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) - 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) - 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожчало і сало (0,5 кг) - до 110 грн з розрахунку 210-300 грн за 1 кг. Порівняно з 2022 роком вартість буженини збільшилася на 31%, домашньої ковбаси - на 9,4%, а сала - на 38,4%.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за твердий сир (0,5 кг) - 189,50 грн (375,00-457,50 грн за 1 кг), за вершкове масло (0,5 кг) - 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г), за м’який сир (0,5 кг), який обійдеться у 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

Ціна хріну (250 г) складе 16 грн (14-22 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових, також символічною є вартість солі (100-150 г) - 2 грн.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, - його вартість зросте до 1463,28 грн. Це на 20,9% перевищує вартість минулорічного кошику такого ж складу у 1210 грн.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів. Порівняно з 2022 роком ціна на овочі зросла на 1,1-25,0%: томати тепличні (0,5 кг) - до 48 грн (85-100 грн за 1 кг), огірки (0,5 кг) - до 75 грн (140-165 грн за 1 кг). Ціна на яблука залежить від сорту і зросла в середньому на 15% - 11,5 грн за 0,5 кг (20-27 грн за 1 кг).

За пляшку церковного вина "Кагор" доведеться заплатити в середньому 120 грн (80-135 грн за пляшку).

Розрахунок вартості великоднього кошику у 2023 році зроблений співробітниками Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" на основі даних Мінфіну, який проводить щоденний моніторинг цін на першорядні продукти харчування в продуктових супермаркетах Auchan, Fozzy, Furshet, Megamarket, Metro, Novus, Varus станом на 31 березня 2023 року.