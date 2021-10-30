В Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана. В ее составе 29 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Правительство Великобритании помогло эвакуировать уязвимых афганцев ЛГБТ+ из Афганистана в рамках операции "Pitting". Как известно, в Афганистане, которым теперь правит "Талибан" люди из этой категории являются о дними из самых уязвимых, многие из них сталкиваются с усилением преследований, дискриминации и нападений.

"Великобритания является яростным борцом за свободу и право всех людей быть самими собой и любить тех, кого они хотят, без преследований", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Первая группа из 29 человек прибыла после вмешательства министра иностранных дел при поддержке таких организаций, как Rainbow Railroad и Stonewall.

"После падения Кабула, Rainbow Railroad прилагает усилия по обеспечению безопасности афганцев из числа ЛГБТК+, которым угрожает серьезная опасность. В сотрудничестве с другими людьми мы переместили десятки людей в более безопасные страны, где они могут жить без преследований со стороны государства", - заявил исполнительный директор Rainbow Railroad Кимали Пауэлл.

Среди прибывших есть студенты и активисты, которые неоднократно выступали за равенство для сообщества ЛГБТ+ в Афганистане. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Великобританию прибудут и другие уязвимые афганцы.