В Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана
В Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана. В ее составе 29 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Правительство Великобритании помогло эвакуировать уязвимых афганцев ЛГБТ+ из Афганистана в рамках операции "Pitting". Как известно, в Афганистане, которым теперь правит "Талибан" люди из этой категории являются одними из самых уязвимых, многие из них сталкиваются с усилением преследований, дискриминации и нападений.
"Великобритания является яростным борцом за свободу и право всех людей быть самими собой и любить тех, кого они хотят, без преследований", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.
Первая группа из 29 человек прибыла после вмешательства министра иностранных дел при поддержке таких организаций, как Rainbow Railroad и Stonewall.
"После падения Кабула, Rainbow Railroad прилагает усилия по обеспечению безопасности афганцев из числа ЛГБТК+, которым угрожает серьезная опасность. В сотрудничестве с другими людьми мы переместили десятки людей в более безопасные страны, где они могут жить без преследований со стороны государства", - заявил исполнительный директор Rainbow Railroad Кимали Пауэлл.
Среди прибывших есть студенты и активисты, которые неоднократно выступали за равенство для сообщества ЛГБТ+ в Афганистане. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Великобританию прибудут и другие уязвимые афганцы.
Программа по эвакуации отдает приоритет тем, кто помогал усилиям Великобритании в Афганистане и отстаивал такие ценности, как демократия, права женщин и свобода слова. Уязвимые люди, включая женщин, девочек и представителей групп риска, также в приоритетном порядке.