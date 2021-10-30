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В Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана

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Великобритания, Суббота 30 октября 2021 05:50
В Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана Фото: в Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В Великобританию прибыла первая группа ЛГБТ+ из Афганистана. В ее составе 29 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Правительство Великобритании помогло эвакуировать уязвимых афганцев ЛГБТ+ из Афганистана в рамках операции "Pitting". Как известно, в Афганистане, которым теперь правит "Талибан" люди из этой категории являются одними из самых уязвимых, многие из них сталкиваются с усилением преследований, дискриминации и нападений.

"Великобритания является яростным борцом за свободу и право всех людей быть самими собой и любить тех, кого они хотят, без преследований", - заявила министр иностранных дел Лиз Трасс.

Первая группа из 29 человек прибыла после вмешательства министра иностранных дел при поддержке таких организаций, как Rainbow Railroad и Stonewall.

"После падения Кабула, Rainbow Railroad прилагает усилия по обеспечению безопасности афганцев из числа ЛГБТК+, которым угрожает серьезная опасность. В сотрудничестве с другими людьми мы переместили десятки людей в более безопасные страны, где они могут жить без преследований со стороны государства", - заявил исполнительный директор Rainbow Railroad Кимали Пауэлл.

Среди прибывших есть студенты и активисты, которые неоднократно выступали за равенство для сообщества ЛГБТ+ в Афганистане. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Великобританию прибудут и другие уязвимые афганцы.

Программа по эвакуации отдает приоритет тем, кто помогал усилиям Великобритании в Афганистане и отстаивал такие ценности, как демократия, права женщин и свобода слова. Уязвимые люди, включая женщин, девочек и представителей групп риска, также в приоритетном порядке.

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Афганистан ЛГБТ
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