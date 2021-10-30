До Великобританії прибула перша група ЛГБТ+ з Афганістану. У її складі 29 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Уряд Великобританії допоміг евакуювати вразливих афганців ЛГБТ+ з Афганістану в рамках операції"Pitting". Як відомо, в Афганістані, яким тепер править "Талібан" люди з цієї категорії є найбільш вразливими, багато з них стикаються з посиленням переслідувань, дискримінації та нападів.

"Великобританія є лютим борцем за свободу і право всіх людей бути самими собою і любити тих, кого вони хочуть, без переслідувань", - заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Перша група з 29 осіб прибула після втручання міністра закордонних справ за підтримки таких організацій, як Rainbow Railroad і Stonewall.

"Після падіння Кабула, Rainbow Railroad докладає зусиль щодо забезпечення безпеки афганців з числа ЛГБТК+, яким загрожує серйозна небезпека. У співпраці з іншими людьми ми перемістили десятки людей в більш безпечні країни, де вони можуть жити без переслідувань з боку держави", - заявив виконавчий директор Rainbow Railroad Кімалі Пауелл.

Серед прибулих є студенти та активісти, які неодноразово виступали за рівність для спільноти ЛГБТ+ в Афганістані. Очікується, що в найближчі місяці до Великобританії прибудуть і інші вразливі афганці.