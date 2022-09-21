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Великобританія знизить ціну на е/е та газ для підприємств більш ніж удвічі за рахунок субсидій

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Лондон, Середа 21 вересня 2022 14:07
Великобританія знизить ціну на е/е та газ для підприємств більш ніж удвічі за рахунок субсидій Фото: Великобританія субсидує вартість газу та електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Великобританія скоротить витрати на електроенергію та газ для підприємств на рівні менше половини ринкової вартості з наступного місяця. Це допоможе послабити тиск різкого зростання цін на енергію, але збільшить витрати уряду, які швидко зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Оптові ціни на електроенергію будуть обмежені приблизно 211 фунтами стерлінгів (239 доларів) за МВтч, а на газ - 75 фунтами стерлінгів за МВтч порівняно з прогнозованими ринковими ставками 600 фунтів і 180 фунтів відповідно.

"Ми втрутилися, щоб зупинити крах підприємств, захистити робочі місця та обмежити інфляцію", - заявив міністр фінансів Квасі Квартенг.

Оптові ціни на газ та електроенергію в Європі зросли після вторгнення Росії в Україну і відтоді залишаються нестабільними.

Уряд не публікував жодних оцінок вартості, але у звітах зазначається, що вартість шестимісячної підтримки становить до 42 млрд фунтів стерлінгів на додаток до більш ніж 100 млрд фунтів стерлінгів для раніше оголошеної схеми допомоги домогосподарствам.

Остаточні ціни за одиницю буде підтверджено 30 вересня.

Уряд Великобританії заявив, що постачальники отримають компенсацію за зниження оптових цін на газ та електроенергію, які вони перекладають на непобутових споживачів.

Схема комерційного енергопостачання спочатку застосовуватиметься з 1 жовтня по 31 березня 2023 року для всіх непобутових споживачів енергії, включаючи благодійні організації та державний сектор, включаючи школи та лікарні, а також підприємства.

Нагадаємо, 6 вересня Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великобританії .

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