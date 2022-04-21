Великобритания выделила Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий

"Лично поблагодарил Канцлера Казначейства Соединенного Королевства Риши Сунаку за все усилия для поддержки Украины и решение оказать финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российских преступных действий", - написал Марченко.

По его словам, глава британского Казначейства поддержал призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров для финансирования дефицита госбюджета в условиях войны.

Также он отметил, что Великобритания готова присоединиться к привлечению других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины.