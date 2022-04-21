Великобритания выделила Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий
Великобритания приняла решение о предоставлении Украине финансовой помощи в виде кредитных гарантий на сумму 500 миллионов долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченка.
"Лично поблагодарил Канцлера Казначейства Соединенного Королевства Риши Сунаку за все усилия для поддержки Украины и решение оказать финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российских преступных действий", - написал Марченко.
По его словам, глава британского Казначейства поддержал призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров для финансирования дефицита госбюджета в условиях войны.
Также он отметил, что Великобритания готова присоединиться к привлечению других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины.
Ранее мы сообщали, что Британия выделила Украине 521 млн долларов и выступила гарантом кредита на 1 млрд от Всемирного банка.
Также мы писали, что Великобритания лишит Московскую биржу статуса признанной торговой площадки.
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