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Великобритания выделила Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий

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Четверг 21 апреля 2022 21:13
Великобритания выделила Украине 500 миллионов долларов кредитных гарантий Великобритания выделила Украине 500 миллионов долларов (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Великобритания приняла решение о предоставлении Украине финансовой помощи в виде кредитных гарантий на сумму 500 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченка.

"Лично поблагодарил Канцлера Казначейства Соединенного Королевства Риши Сунаку за все усилия для поддержки Украины и решение оказать финансовую помощь в размере 500 миллионов долларов кредитных гарантий для смягчения экономических последствий российских преступных действий", - написал Марченко.

По его словам, глава британского Казначейства поддержал призыв об экстренном предоставлении Украине части ресурсов стран-партнеров для финансирования дефицита госбюджета в условиях войны.

Также он отметил, что Великобритания готова присоединиться к привлечению других стран и финансовых организаций к двум новым механизмам финансовой поддержки Украины.

Ранее мы сообщали, что Британия выделила Украине 521 млн долларов и выступила гарантом кредита на 1 млрд от Всемирного банка.

Также мы писали, что Великобритания лишит Московскую биржу статуса признанной торговой площадки.

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