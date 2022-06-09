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Великобритания вводит более строгий механизм наказания за нарушение санкций

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Лондон, Четверг 09 июня 2022 03:11
Великобритания вводит более строгий механизм наказания за нарушение санкций Фото: Великобритания меняет наказание за нарушение санкций (GettyImages)
Автор: Константин Широкун

Великобритания с 15 июня вводит более строгий механизм привлечения к ответственности за нарушение санкций против России. Новые нормы касаются сотрудничества с физическими и юридическими лицами из РФ, в отношении которых введены экономические ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Отмечается, что Офис реализации финансовых санкций с 15 июня не должен будет доказывать, что компании или лица, нарушающие санкции, знали или должны знать, что они ведут бизнес с контрагентами вопреки правилам. Новая норма коснётся всех санкций, введенных правительством Великобритании, включая ограничения, введенные против россии после ее вторжения в Украину.

Напомним, ранее Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против России с эмбарго на поставки нефти. Ожидается, что поэтапный отказ от российской нефти займет от 6 до 8 месяцев.

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